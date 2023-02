iPhone 12 mini (ricondizionato) a meno di 390€: POCHI PEZZI, correte

Se state cercando uno smartphone piccolo, leggero, performante ma che non costi troppo, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo di iPhone 12 mini, il compatto top di gamma del 2020 che oggi, grazie agli sconti di Amazon, si porta a casa a soli 389,89€, spese di spedizione incluse. Capite bene che la consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio e, volendo, si potrà anche dilazionare il pagamento del dispositivo in comode rate con il servizio di Cofidis.

Il costo è contenuto perché ci troviamo di fronte ad un articolo ricondizionato, vale a dire usato ma rimesso a nuovo dai tecnici esperti del sito. È stato sanificato, pulito e aggiornato e le parti danneggiate sono state sostituite. Anche la batteria sarà in ottima forma perché avrà – per legge- una capacità superiore all’80%. Se lo acquisterete da Amazon poi, godrete di un anno di garanzia con il programma di Amazon Renewd. Dulcis in fundo, potrete usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

iPhone 12 mini: perché comprarlo?

Il modello in sconto presenta la bellissima colorazione azzurra e dispone di 64 GB di memoria interna. A 389,89€ vi portate a casa un iPhone 12 mini ricondizionato ma in condizioni eccellenti, quasi indistinguibile dal nuovo. In confezione troverete anche gli accessori che saranno sì compatibili ma potrebbero non essere quelli originali.

Questo gioiello si compra se si desidera un top di gamma compatto ma non pensate che sia un gadget entry level. Lui è un’ammiraglia in tutto e per tutto, con features di alto profilo, un comparto fotografico al top che consente di girare video in 4K HDR Dolby Vision e non solo. Lo schermo è un bellissimo pannello Retina OLED da 5,4 pollici che si vede bene in ogni condizione di luce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.