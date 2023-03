iPhone 12 mini (ricondizionato) a meno di 380€: compralo ADESSO

Quando è stato presentato nell’ottobre del 2020, iPhone 12 mini ha rappresentato una rivoluzione nel panorama della telefonia mobile. In un momento storico in cui tutti i produttori di telefonia investono nei cosiddetti “padelloni”, Apple, con una mossa a sorpresa, ha realizzato un flagship premium dalle dimensioni compatte.

Inutile girarci intorno: iPhone 12 mini era – ma è ancora adesso – un dispositivo potentissimo, versatile, con una buona autonomia (non paragonabile a quella dei Pro Max, ovviamente), con un comparto fotografico eccellente e un design all’ultimo grido. Non mancano poi le chicche come la ricarica MagSafe, quella wireless, lo schermo OLED Retina (da 5,4″), il frame in alluminio riciclato e il vetro super resistente anteriore (e posteriore). Oggi, questo piccolo grande gioiello si trova su Amazon a soli 378,00€. La versione in sconto è quella nera, con 64 GB di memoria interna. Ovviamente è un ricondizionato, ma è in condizioni eccellenti.

iPhone 12 mini: il device più delizioso, ad un prezzo “mignon”

iPhone 12 mini ricondizionato non presenta difetti estetici evidenti ad una distanza di 30 cm; in poche parole, anche guardandolo da vicino, non troverete alcun graffio o solco che rovina il design o che ne pregiudica l’esperienza d’uso. Il telefono è coperto dalla garanzia Amazon Renewed, valida per un anno, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Come non segnalare poi la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto e la possibilità di comprarlo oggi, pagando però il tutto in comode rate con il servizio di Cofidis o mediante il sistema interno al portale.

iPhone 12 mini è uno dei telefoni premium compatti più incredibili che vi siano; ancora oggi è una soluzione validissima per chi non ama i padelloni, i device giganti che sono anche difficili da utilizzare con una mano sola. Pensate che questo device costa solo 378,00€ su Amazon; approfittatene adesso.

