iPhone 12 mini, prezzo BASSISSIMO per il piccolo mostro (-21% su eBay)

L’offerta eBay di oggi è fatta a posta per te: l’ottimo e validissimo iPhone 12 mini crolla di prezzo con 21% di sconto al prezzo più basso di sempre. Ad appena 549€, infatti, hai l’opportunità di mettere le mani sul piccolo ma potentissimo smartphone del colosso di Cupertino che, se scegli PayPal, puoi pagare in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

L’iPhone 12 mini ha tutte le carte in regole per soddisfare ogni tua personale necessità sotto tutti i punti di vista: lo puoi utilizzare per telefonare, giocare, scattare foto, chattare con i tuoi amici, navigare in rete, video chiamare e molto altro.

iPhone 12 mini precipita su eBay al prezzo più basso di sempre: affare d’oro

Costituito da un incredibile telaio in alluminio leggero ma resistente, frontalmente è presente un bellissimo display ad altissima risoluzione che è una gioia per gli occhi in qualsiasi momento della giornata. Sotto il cofano trova posto un potente processore di ultima generazione che ti permette di avviare in un istante tutte le applicazioni che vuoi, mentre la batteria è sempre pronta ad accompagnarti durante tutto il giorno.

L’iPhone 12 mini è un gigante anche dal punto di vista fotografico: la doppia fotocamera posteriore, infatti, è perfetta per scattare foto ad altissima risoluzione e girare video a qualità cinematografica in ogni momento della giornata.

Non perdere altro tempo ma anzi prendi al volo questa incredibile occasione su eBay fintanto che è ancora disponibile. Acquista subito lo smartphone di Apple e ti assicuriamo che non ti pentirai nemmeno un giorno della spesa effettuata oggi; inoltre, ricorda che se scegli PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.