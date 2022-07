iPhone 12 mini, piccolo e bellissimo a prezzo MICRO (-160€ su eBay)

Gli iPhone sono senza ombra di dubbio tra i migliori smartphone disponibili sul mercato, ma spesso il prezzo esagerato rappresenta una barriera difficilmente invalicabile. Non deve essere sempre così e, grazie a una buona offerta di eBay, quest’oggi hai la possibilità di acquistare il piccolo e validissimo iPhone 12 mini a un prezzo molto vantaggioso.

Infatti, con uno sconto davvero niente male che fa crollare il prezzo ad appena 599€, il device del colosso di Cupertino può essere finalmente tuo. Stai tranquillo, non è necessario pagarlo subito in un’unica tranche: se sceglie PayPal puoi sfruttare il pagamento in 3 comode rate senza interessi e busta paga.

iPhone 12 mini può essere tuo a un prezzo molto vantaggioso: -160€ su eBay

Per quanto piccolo e compatto, lo smartphone di Apple ha tutto ciò che puoi trovare negli altri modelli: monta un bellissimo display ad altissima risoluzione con una straordinaria calibrazione dei colori e una eccellente luminosità, mentre sotto il cofano il potente processore realizzato direttamente dall’azienda è sempre a tua disposizione per avviare tutte le app di cui hai bisogno in un istante.

L’iPhone 12 mini è anche un camera phone pratico e versatile: la fotocamera doppia sul retro, infatti, ti permette di scattare fotografie ad altissima risoluzione e registrare video a qualità cinematografica anche in situazioni di scarsa luminosità.

Cogli al volo questa incredibile occasione per ricevere a casa in pochissimo tempo il piccolo ma potentissimo iPhone 12 mini fintanto che è disponibile su eBay al prezzo più economico del web. Mettilo subito nel carrello e ricorda che se scegli PayPal puoi sfruttare il pagamento in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

