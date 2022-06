iPhone 12 mini: MAI VISTO a questo prezzo (SOLO 578€)

Se state cercando un iPhone di piccole dimensioni ma dalle prestazioni unica, vogliamo consigliarvi iPhone 12 mini. Se ieri era sceso al prezzo più basso di sempre, ovvero 649 € su Amazon, oggi vogliamo dirvi che si trova a 578,00€. Lo sconto, come capirete, è davvero elevato per essere un top di gamma di ultima generazione.

Ricordatevi che pur essendo piccolo, è potentissimo. Non confondete il fatto che sia compatto e che costi poco col fatto che è un device di fascia media. Lui è un flagship in tutto e per tutto e tenete conto che si porta a casa con le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Comprando da Amazon poi, avrete diritto alla garanzia di 22 anni e all’assistenza sette giorni su sette.

iPhone 12 mini: a questo prezzo è imperdibile

Essendo compatto, iPhone 12 mini si tiene benissimo in mano. Lo schermo è da 5,4“ ma è dotato della migliore tecnologia presente in commercio. Parliamo di unità OLED davvero unica che garantisce neri profondi, una visibilità incredibile anche sotto la luce diretta del sole e una nitidezza unica. Anche la brillantezza dei colori li farà amare questo gioiellino. Gli angoli di visuale infine , sono semplicemente perfetti.

Sotto la scocca batte un potente cuore Apple Bionic A14 con modem 5G integrato. Questo assicura prestazioni al top sia nel gaming così come sul fronte della connettività. Riuscirete a scaricare i vostri film preferiti in pochissimi minuti. Ne beneficerà anche la navigazione web, che risulterà sempre fluida, veloce e scattante.

Arriviamo poi al tema della fotocamera: a bordo troviamo due sensori, entrambi da 12 poca pixel, che garantiscono scatti eccezionali anche di notte. C’è la possibilità di riprendere video in 4K HDR e non solo.

Capito bene quindi che è un ammiraglia in tutto e per tutto ma, semplicemente, è super tascabile. Spesso in tasca vi dimenticherete di averlo, per quanto è compatto. E poi pesa solo 130 g e poco più. A 578,00€ è l’iPhone da comprare oggi.

