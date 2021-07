iPhone 12 Mini si trova in offerta su eBay a 599,90€, il prezzo più basso di sempre per lo smartphone compatto di Apple, con spedizione espressa senza costi aggiuntivi e pagamento PayPal e Google Pay non solo. Si tratta della variante con memoria da 64 GB e colorazione nera.

Il 12 Mini offre la medesima componentistica hardware dei modelli superiori, salvo per alcune specifiche fotografiche della versione Pro. Il nuovo chip A14 Bionic garantisce prestazioni da top di gamma con supporto alle reti 5G e un’ottimizzazione energetica migliorata rispetto al passato.

Il display da 5.4 pollici garantisce un'ottima qualità d'immagine e occupa quasi tutto il pannello frontale, lascia spazio soltanto all'iconico “notch” in alto, elemento indispensabile per ospitare i sensori dell'innovativo FaceID, che permette di sbloccare lo smartphone tramite il riconoscimento del volto.

Apple iPhone 12 Mini è in grado di registrare video in 4K UltraHD con stabilizzazione delle immagini e supporto all'HDR 10, con una resa cromatica piuttosto fedele alla realtà.

Oggi iPhone 12 Mini si trova in offerta su eBay a 599,90€, un prezzo stracciato per la versione da 64 GB in colorazione nera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone