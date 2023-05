iPhone 12 Mini in offerta da 347€ è da prendere subito (ricondizionato Amazon)

iPhone 12 Mini torna di grande attualità con una nuova offerta Amazon dedicata alle versioni ricondizionate e garantite Amazon Renewed. In questo momento, infatti, la gamma del compatto di Apple è disponibile a partire dal prezzo scontato di 347 euro per la variante da 64 GB mentre per la versione da 128 GB bastano 429 euro. Si tratta di due ottime offerte, entrambe disponibili su modelli “in condizioni eccellenti“. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 12 Mini in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon in versione ricondizionata

Puntare su iPhone 12 Mini, considerando le offerte in corso, è un’ottima scelta. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 5,4 pollici e del potente SoC Apple A14 Bionic. Si tratta di una combinazione vincente per chi è alla ricerca di un compatto ad alte prestazioni.

Da notare che i modelli in offerta sono ricondizionati e in condizioni eccellenti (nessun segno visibile di usura da 30 cm e batteria superiore all’80% della carica originale). Da notare, inoltre, che c’è anche la garanzia Amazon Renewed che viene applicata sui modelli ricondizionati. Si tratta, quindi, di un acquisto sicuro e vantaggioso, ideale per mettere le mani su di un iPhone compatto con un ottimo prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 Mini al prezzo scontato di 347 euro per la versione da 64 GB e al prezzo scontato di 429 euro per quella da 128 GB. La promozione riguarda diverse colorazioni dello smartphone con altre che, invece, vengono proposte con pochi euro in più. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.