iPhone 12 Mini in offerta a 359€ è un BEST BUY (ricondizionato Amazon)

Continuano le offerte per gli iPhone ricondizionati su Amazon: oggi tocca a iPhone 12 Mini che viene proposto al prezzo scontato di 359 euro per la versione da 64 GB mentre la variante da 128 GB è ora disponibile al prezzo scontato di 429 euro. Si tratta di due ottime occasioni per acquistare lo smartphone compatto di Apple che viene proposto in “condizioni eccellenti” e con garanzia Amazon Renewed.

Le offerte indicate si riferiscono solo ad alcune colorazioni (nera e verde) mentre le altre sono proposte a pochi euro in più. Trovare il modello giusto in base alle proprie preferenze sarà facile. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere la pagina Amazon di iPhone 12 Mini. Le unità disponibili in offerta sono in numero limitato.

iPhone 12 Mini ricondizionato e garantito: è in offerta su Amazon

Dal punto di vista tecnico, iPhone 12 Mini è un concentrato di potenza e efficienza in dimensioni ultra-compatte. Lo smartphone presenta un display da 5,4 pollici con pannello OLED e il potente SoC Apple A14 Bionic. C’è anche una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 12 Mini al prezzo scontato di 359 euro per la versione da 64 GB e al prezzo scontato di 429 euro per la versione da 128 GB. I prezzi si riferiscono ad alcune colorazioni mentre per le altre varianti cromatiche bisogna mettere in conto una spesa leggermente superiore. C’è anche il modello da 256 GB proposto a 524 euro. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

