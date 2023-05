iPhone 12 Mini, il ricondizionato come nuovo che ti fa risparmiare

Se ami la tecnologia e il design di Apple, ma non vuoi spendere una fortuna per avere l’ultimo modello di iPhone, c’è una soluzione che fa per te: acquistare un iPhone ricondizionato.

Si tratta di prodotti che sono stati restituiti al venditore per vari motivi, come difetti, ripensamenti o sostituzioni, e che sono stati riparati e testati per garantire il massimo delle prestazioni e della qualità. Proprio oggi puoi trovare su Amazon un iPhone 12 da 128GB ad un prezzo straordinario: solo 415 euro invece di 699.

iPhone 12 Mini Ricondizionato: super prezzo per un telefono praticamente nuovo

Uno smartphone ricondizionato da Amazon significa che è stato testato e certificato per funzionare come nuovo. Il prodotto è garantito per 12 mesi e include tutti gli accessori originali. Inoltre, se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituirlo entro 30 giorni e ottenere un rimborso completo.

Per il resto, iPhone 12 Mini è uno smartphone che si presenta da solo con caratteristiche che includono:

Display Super Retina XDR OLED all‑screen da 5,4″ con risoluzione di 2340×1080 pixel e tecnologia HDR.

all‑screen da 5,4″ con risoluzione di 2340×1080 pixel e tecnologia HDR. Doppia fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo, modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 30 fps.

con grandangolo e ultra-grandangolo, modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 30 fps. Fotocamera frontale TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, Illuminazione ritratto, Animoji e Memojo.

Chip A14 Bionic con Neural Engine di quarta generazione, il più veloce mai visto su uno smartphone.

con Neural Engine di quarta generazione, il più veloce mai visto su uno smartphone. Face ID per sbloccare il telefono in modo sicuro e usare Apple Pay.

per sbloccare il telefono in modo sicuro e usare Apple Pay. Reti cellulari 5G ultrarapide per scaricare film, fare streaming di alta qualità e giocare online.

Resistenza a schizzi, gocce e polvere con rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti).

Batteria ricaricabile agli ioni di litio con ricarica wireless MagSafe fino a 15W e ricarica rapida fino al 50% in 30 minuti

iPhone 12 Mini è uno smartphone eccezionale, che ti garantisce tutte le caratteristiche di un melafonino con un display più compatto e, in questo caso, un prezzo veramente contenuto. Sono rimasti pochissimi pezzi, meglio approfittarne prima che finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.