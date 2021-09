iPhone 12 Mini, il compatto di Apple è in OFFERTA su Amazon

Su Amazon è possibile acquistare iPhone 12 Mini da 64GB in offerta a 683€, per la colorazione viola si tratta del minimo storico sul noto e-commerce.

Si tratta di uno dei 4 modelli presentati nel 2020, con il nuovo chip A14 Bionic, supporto alle riti 5G di ultima generazione e prestazioni da vero top di gamma. Il 12 Mini monta un display da 5.4 pollici, con cornici ridotte e notch in alto, per ospitare i sensori del FaceID e la fotocamera frontale.

Disponibile in 6 colorazioni differenti, iPhone 12 Mini ha lo stesso design dei 12 standard, ma dimensioni ben più ridotte, è lo smartphone ideale per chi preferisce dispositivi compatti ma non intende rinunciare alla potenza di calcolo di un iPhone di ultima generazione.

Anche il comparto fotografico è lo stesso del 12 standard, in grado di registrare video in 4K UltraHD con stabilizzazione delle immagini e supporto all'HDR 10, con una resa cromatica piuttosto fedele alla realtà.

Oggi è possibile acquistare iPhone 12 Mini in offerta su Amazon a 683€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.