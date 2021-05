iPhone 12 Mini è il nuovo top di gamma compatto del colosso di Cupertino. Ha dalla sua uno schermo da 5,4 pollici, incastonato in un form factor decisamente contenuto. Il device è un vero e proprio smartphone di punta con caratteristiche ereditate dai fratelli maggiori: schermo OLED Retina, modulo 5G, fotocamere top e processore di ultima generazione a 5 nanometri. Oggi su Amazon, la variante da 128 GB di memoria si porta a casa ad un prezzo mai visto prima: 729 euro con spedizione gratuita e celere.

iPhone 12 Mini: piccolo, ma prestante

Il frame laterale in alluminio satinato fa da contrasto al retro in vetro lucido e al modulo fotografico realizzato in vetro. Vanta due fotocamere wide e ultra-wide da 12 MPX e un processore Apple Bionic da 5 nanometri con modem 5G. Il telefono ha un pannello flat OLED con risoluzione Retina con uno dei contrasti e una risoluzione migliori di sempre.

Il dispositivo inoltre, è venduto e spedito da Amazon: questo significa che gode di tutte le garanzie del caso, nonché di un’assistenza clienti top. Per chi volesse, segnaliamo che si può acquistare il telefono pagandolo in comode rate grazie al servizio di CreditLine di Cofidis. Il prezzo finale? Solo 729 euro invece dei consueti 889 euro. Il risparmio, quindi, è di ben 160 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone