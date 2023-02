iPhone 12 mini a meno di 500€ su Amazon: OFFERTONA imperdibile

iPhone 12 mini è uno dei telefoni più controversi della storia; parliamo di uno smartphone leggero, compatto, veloce, portatile, incredibilmente contenuto dal punto di vista delle dimensioni ma con un processore incredibile (l’Apple Bionic A14). Questo gioiello, nonostante sia un device ottimo, ha ricevuto un’accoglienza “poco calorosa”. Il motivo è semplice: molti amano i cosiddetti “padelloni”, ovvero gli smartphone generosi coni schermi giganti. Con iPhone 12 mini però, Apple ha voluto soddisfare un’altra categoria di persone: coloro che vogliono un articolo tascabile, leggero ma potente. È uscito con un prezzo di lancio aggressivo (839€), ma oggi si trova su Amazon a 490,00€, spese di spedizione comprese.

Si tratta di un dispositivo ricondizionato ma in condizioni eccellenti, coperto da un anno di garanzia con Amazon Renewed. Il device si posiziona come un vero e proprio Best Buy al costo a cui viene venduto. Sappiate che si può poi perfino dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Con l’assistenza di Amazon avrete il supporto logistico e tecnico attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Insomma, starete coperti da tutti i punti di vista.

iPhone 12 mini: perché sceglierlo?

La domanda è provocatoria, ma presuppone una risposta semplice: questo è un telefono che si sceglie per le dimensioni. Non fate l’errore di comprarlo perché “costa poco”. A poco meno si trovano iPhone 11 ricondizionati (che hanno lo schermo da 6,1″). Questo è uno smartphone perfetto per chi vuole avere un telefono compatto, tascabile ma potente, con un buon comparto fotografico (egregio, diremmo noi), un pannello OLED risoluto da 5,4″ Retina, il supporto alla tecnologia MagSafe e alla wireless charging, ma non solo.

A 490,00€ non potete lasciarvelo sfuggire; se siete interessati vi invitiamo ad acquistarlo nel breve periodo, prima che terminino le scorte disponibili su Amazon. Fate presto.

