Il nuovo iPhone 12 Mini si trova in offerta su Amazon a 689€, si tratta del minimo storico con sconto del 18% e un risparmio effettivo di 150 euro. La promozione fa riferimento alla versione da 64 GB in colorazione nera dello smartphone compatto di Apple.

Nonostante le dimensioni ridotte iPhone 12 Mini offre la medesima componentistica hardware dei modelli superiori, salvo per alcune specifiche fotografiche della versione Pro. Il nuovo chip A14 Bionic garantisce prestazioni da top di gamma con supporto alle reti 5G e un’ottimizzazione energetica migliorata rispetto al passato.

Il display retina XDR da 5.4 pollici è di estrema qualità e le dimensioni ridotte contribuiscono al design compatto e maneggevole del device. Il pannello occupa la quasi totalità della superficie anteriore, lascia spazio soltanto all'iconico “notch” in alto, elemento indispensabile per ospitare i sensori dell'innovativo FaceID, che permette di sbloccare lo smartphone tramite un riconoscimento del volto accurato e sicuro.

La fotocamera principale da 12MP di iPhone 12 Mini è accompagnata da un'ottica ultra-grandangolare. Registra video in risoluzione 4K UltraHD con supporto all'HDR 10 e una copertura cromatica 60 volte superiore alla norma, questo permette alle ottiche di garantire colori quanto più fedeli possibile alla realtà.

Oggi è possibile acquistare iPhone 12 Mini da 64 GB in offerta su Amazon a 689€, un prezzo molto interessante per il miglior top di gamma compatto sul mercato. Non manca la spedizione espressa Prime con consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

