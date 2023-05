iPhone 12 mini (256 GB) scontato del 16% su Amazon

Se state cercando uno smartphone di Apple piccolo, compatto, risoluto, con tecnologie all’avanguardia e con specifiche premium, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Si chiama iPhone 12 mini ed è un Device del 2020 che ancora oggi è un’ottima scelta per chi cerca un flagship “tascabile”. Ha una dotazione tecnica di tutto rispetto, un design in linea con la moda attuale, con bordi squadrati e un frame in alluminio riciclato. Ottima la back cover in vetro con supporto alla ricarica wireless e MagSafe, ma non solo. C’è uno schermo OLED da 5,4 pollici con cornici contenute e un notch che cela i sensori e la fotocamera frontale. Insomma, ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia “piccola” che però è in grado di sprigionare una potenza esagerata. Si trova su Amazon ed è un prodotto ricondizionato (usato ma come nuovo) e costa solo 459,00€ al posto di 548,00€. È in condizioni eccellenti, pari al nuovo, con un’estetica precisa senza graffi o segni e difetti visibili.

iPhone 12 mini: Best Buy a questo prezzo

Come detto, questo iPhone 12 mini è un top di gamma dalle dimensioni contenute ma non dovete pensare che, essendo piccolo, sia poco potente. Può far girare fluide tutte le applicazioni, anche i giochi più pesanti, i titoli più impegnativi. Lo schermo si vede benissimo in ogni condizione di luce e c’è un comparto fotografico di fascia alta, in grado di realizzare video in 4K HDR Dolby Vision o di scattare fotografie nitide anche al buio.

È stato sanificato, messo a punto, pulito e rimesso a nuovo dai tecnici di Amazon e avrete diritto ad un anno di garanzia con il programma di Amazon Renewed. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la consegna sarà celere; a 458,00€ iPhone 12 mini da 256 GB è un vero affare, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.