iPhone 12 mini (128 GB) a soli 475€: questo è il miglior iPhone da comprare oggi

Oggi vogliamo parlarti di iPhone 12 mini, un device che, nonostante sia stato lanciato originariamente nel 2020, continua a destare interesse grazie alle sue dimensioni compatte e alle specifiche di fascia alta. Anche se ci troviamo nel 2023, un’offerta su Amazon offre la possibilità di acquistarlo in versione ricondizionata ma in condizioni eccellenti, a soli 475,00€.

iPhone 12 mini: ecco perché devi acquistarlo

iPhone 12 Mini è stato unico nel suo genere al momento del suo lancio, poiché offre performance di alta qualità in un formato incredibilmente compatto. Questo smartphone è dotato del potente chip A14 Bionic, che offre prestazioni fluide e capacità di gestione delle applicazioni impegnative. La sua fotocamera posteriore consente scatti e video di alta qualità, mentre il display Super Retina XDR da 5,4 pollici offre colori vivaci e contrasti intensi.

È un device pensato per chi preferisce dimensioni più contenute. Si tratta di un dispositivo facile da maneggiare e da utilizzare con una sola mano, il che lo rende ideale per chi desidera un gadget che possa essere utilizzato comodamente in movimento. Nonostante le sue dimensioni ridotte, iPhone 12 Mini è dotato dello stesso processore A14 Bionic dei suoi fratelli maggiori. La fotocamera avanzata offre risultati sorprendenti in molte condizioni di illuminazione. La tecnologia Night mode migliora le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, mentre la registrazione video in Dolby Vision offre una qualità cinematografica ai tuoi ricordi. Essendo un dispositivo Apple, riceve costanti aggiornamenti software, pertanto potete stare tranquilli che riceverà sia iOS 17 che le iterazioni successive.

Questo è un’affare interessante per molte persone: i dispositivi ricondizionati sono stati controllati e ripristinati per garantire che funzionino correttamente; con Amazon avrete anche un anno di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A soli 475,00€ per la versione da ben 128 GB e in colorazione azzurra, bisogna ammettere che è molto intrigante; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.