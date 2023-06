iPhone 12 in sconto a 392€ è un VERO AFFARE (ricondizionato Amazon)

iPhone 12 continua a rappresentare un punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone. Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare iPhone 12 ad un ottimo prezzo. Si tratta del modello ricondizionato e garantito Amazon Renewed che viene proposto al prezzo scontato di 392 euro per la versione da 64 GB e al prezzo scontato di 465 euro per la versione da 128 GB. L’offerta riguarda solo alcune colorazioni con le altre che vengono proposte a poche decine di euro in più. Per sfruttare la promozione e acquistare un nuovo iPhone 12 ricondizionato è possibile sfruttare il link qui di sotto.

iPhone 12 ricondizionato: l’offerta giusta è su Amazon

iPhone 12 è uno smartphone completo e ricco di funzionalità, in grado di garantire prestazioni eccellenti grazie al SoC Apple A14 Bionic. Tra le specifiche c’è anche un display OLED da 6,1 pollici di diagonale. Lo smartphone viene ora proposto in versione ricondizionata con “condizioni eccellenti”. Si tratta di una versione senza segni di danni estetici visibili da una distanza di 30 cm e con una batteria che supera l’80% della carica originale.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 ricondizionato e garantito Amazon Renewed al prezzo scontato di:

392 euro per la versione da 64 GB

per la versione da 465 euro per la versione da 128 GB

I prezzi si riferiscono alle colorazioni attualmente proposte al prezzo più basso ma ci sono anche altre colorazioni proposte in offerta ad un buon prezzo. Per accedere alle promozioni è possibile seguire il link qui di sotto. Le unità disponibili a prezzo ridotto sono in numero limitato.

