iPhone 12 in offerta da 428€ su Amazon (ricondizionato e garantito)

Per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone in grado di garantire ottime prestazioni e un prezzo contenuto, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dalla possibilità di puntare su iPhone 12 nella versione con garanzia Amazon Renewed.

Si tratta del modello ricondizionato e garantito dello smartphone, grazie a questa nuova offerta Amazon, è disponibile al prezzo scontato di 428 euro per la versione da 64 GB mentre la versione da 128 GB è acquistabile al prezzo scontato di 473 euro.

Tutte le versioni sono proposte con “condizioni eccellenti” e, quindi, senza danni visibili da 30 cm e con una batteria con capacità superiore all’80% della carica originale. Per accedere all’offerta, scegliendo la versione desiderata da acquistare, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPhone 12 in offerta su Amazon: è il ricondizionato da comprare oggi

iPhone 12 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni con un prezzo ridotto. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e può contare sul SoC Apple A14 Bionic. C’è anche una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 ricondizionato:

Tutte le versioni proposte sono in “condizioni eccellenti” e, quindi, non presentano danni visibili alla scocca, da almeno 30 cm di distanza, e hanno una batteria con capacità superiore all’80% della carica originale. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.