iPhone 12 in offerta da 419€ è da PRENDERE SUBITO (ricondizionato Amazon)

In questo momento, iPhone 12 è sempre di più il modello di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone economico. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile comprare lo smartphone in versione ricondizionata, con condizioni “eccellenti” e con garanzia Amazon Renewed in forte sconto. Il modello base da 64 GB è disponibile al prezzo scontato di 419 euro mentre la versione da 128 GB costa 483 euro. Da notare, infine, che è possibile puntare sulla versione da 256 GB al prezzo di 580 euro.

I prezzi indicati si riferiscono solo ad alcune colorazioni di iPhone 12. Ci sono diversi altre varianti in offerta ma con prezzi leggermente più alti rispetto a quelli indicati. Per verificare i modelli disponibili e scegliere la versione preferita dello smartphone è possibile fare riferimento alla pagina Amazon dedicata ad iPhone 12 da cui è possibile scegliere sia la memoria interna che la colorazione.

iPhone 12 ricondizionato e garantito Amazon: ora in offerta ad un ottimo prezzo

Con iPhone 12 è possibile accedere ad uno smartphone completo e molto attuale: il display OLED da 6,1 pollici si accompagna all’ottimo processore Apple A14 Bionic oltre che a una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 ricondizionato e garantito in forte sconto. I prezzi di partenza sono i seguenti:

64 GB da 419 euro

128 GB da 483 euro

256 GB da 580 euro

Tutte le versioni sono proposte in “condizioni eccellenti” e, quindi, senza danni visibili da 30 cm e con batteria da almeno l’80% di carica originale. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.