iPhone 12: in offerta da 409€ è un VERO AFFARE (ricondizionato Amazon)

Acquistare un iPhone ricondizionato è la scelta giusta per poter mettere le mani su di uno smartphone completo, veloce e con un rapporto qualità/prezzo ottimo. Per questo motivo, la nuova offerta Amazon dedicata ad iPhone 12 è davvero da cogliere al volo.

Lo smartphone di Apple, ricondizionato e garantito Amazon Renewed, è ora disponibile al prezzo scontato di 409 euro per la variante da 64 GB ed al prezzo scontato di 506 euro per la variante da 128 GB.

Per entrambi i modelli sono disponibili solo alcune colorazioni (ma le altre costano pochi euro in più). In più, lo smartphone viene proposto in “condizioni eccellenti” e, quindi, senza danni estetici visibili da una distanza di 30 cm e con una batteria con capacità superiore all’80% dell’originale.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

iPhone 12 ricondizionato in offerta su Amazon: è un affare

Per la fascia media, iPhone 12 rappresenta oggi un importante punto di riferimento, grazie al riuscito mix tra prestazioni e efficienza. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici oltre che di un SoC Apple A14 Bionic. C’è anche una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel. Lo smartphone è dotato del sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 ricondizionato al prezzo scontato di 409 euro per la versione da 64 GB oppure al prezzo scontato di 506 euro per la versione da 128 GB. Entrambe le varianti sono proposte con condizioni eccellenti e in diverse colorazioni. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.