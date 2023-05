iPhone 12 in offerta a 399€ su Amazon ADESSO (ricondizionato e garantito)

È un buon momento per acquistare iPhone 12. Lo smartphone, come ricondizionato Amazon Renewed, è ora disponibile al prezzo scontato di 399 euro. L’offerta riguarda la versione da 64 GB. Da notare, però, che sono in sconto anche le versioni da 128 GB, proposta a 465 euro, e la versione da 256 GB che viene offerta a 557 euro.

I prezzi indicati valgono solo per alcune colorazioni. Per le colorazioni non in offerta potrebbe essere necessario aggiungere qualche euro in più. Tutti i modelli, però, sono coperti da garanzia Amazon Renewed e vengono proposti con “condizioni eccellenti“. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 12 ricondizionato e garantito: ad un ottimo prezzo su Amazon

Per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone, scegliere un nuovo iPhone 12 ricondizionato è la mossa giusta. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e può contare sul potente SoC Apple A14 Bionic. Da notare anche una doppia fotocamera, con due sensori da 12 Megapixel, e la presenza del sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare iPhone 12 ricondizionato Amazon Renewed al prezzo di:

399 euro per la versione da 64 GB

per la versione da 465 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 557 euro per la versione da 512 GB

I prezzi indicati si riferiscono solo ad alcune colorazioni. Altre varianti cromatiche dello smartphone, infatti, sono disponibili con qualche euro in più ma sempre in “condizioni eccellenti” e con garanzia Amazon Renewed. Per sceglier e il modello da comprare è possibile sfruttare il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.