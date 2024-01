iPhone 12 in offerta a 361€, ricondizionato e in condizioni eccellenti (anche a rate)

Acquistare un nuovo iPhone ricondizionato diventa ancora più conveniente: con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare iPhone 12 al prezzo scontato di 361 euro e con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Il modello proposto in offerta è ricondizionato e garantito oltre che proposto in condizioni eccellenti, con 12 mesi di garanzia e 30 giorni di tempo dal momento dell’acquisto per la restituzione. Per attivare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da notare, invece, che è possibile acquistare iPhone 12 Mini ricondizionato con un prezzo scontato di 332 euro.

iPhone 12 ricondizionato: è lo smartphone giusto da comprare

Con iPhone 12 è possibile accedere a un iPhone completo e in grado di offrire ottime prestazioni. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A14 Bionic, con prestazioni ottimali per la fascia di prezzo. C’è poi una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS 17, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile, e la possibilità di utilizzare il Face ID. Lo smartphone ha 64 GB di memoria.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 12 da 64 GB al prezzo scontato di 361 euro nella variante ricondizionata e garantita. Il dispositivo è proposto in condizioni eccellenti. Si tratta di un’occasione ottima per poter acquistare un nuovo iPhone completo e con una spesa contenuta. Da notare che, per chi paga con PayPal, c’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il box qui di sotto.

