Vimeo aggiunge il supporto per i video HDR Dolby Vision di iPhone 12 di Apple. Un anno dopo, c'è finalmente un posto dove pubblicare i vostri video girati con 12 Pro e 12 Pro Max.

Vimeo e iPhone 12 Pro: ora c'è una connessione

L'iPhone 12 e 12 Pro sono stati lanciati lo scorso anno con la possibilità di girare video in Dolby Vision HDR, ma per la maggior parte degli utenti non c'è stato un posto dove effettivamente pubblicare o condividere quei file.

Ma ora, quasi un anno dopo che sono stati presentati per la prima volta (e giusto in tempo per il prossimo annuncio di iPhone di Apple martedì), Apple, Dolby e Vimeo stanno collaborando per consentire ai proprietari di iPhone 12 di pubblicare video in Dolby Vision HDR sulla piattaforma.

A partire da ora, sarete in grado di caricare clip realizzate con terminali Apple del 2020 (direttamente da un iPhone o dal tuo computer dopo l'editing in un programma come Final Cut Pro / Premiere Pro) su Vimeo; chiunque potrà riprodurli in streaming. I video Dolby Vision su Vimeo avranno un badge specifico che servirà per evidenziare i contenuti che presentano elementi in HDR.

Ovviamente, avrete comunque bisogno di un prodotto compatibile con il Dolby Vision per guardare i video girati dall'iPhone 12 Pro/Pro Max… e questo può essere un problema.

Inoltre, Vimeo supporta solo i dispositivi Apple più recenti: si parte dall'iPhone 8 o da un iPad Pro di seconda generazione. In alternativa, la società afferma che si potrà utilizzare un Mac compatibile con HDR o un Apple TV 4K.

D'altra parte, se avete un altro dispositivo di streaming Dolby Vision (o un computer Windows), non sarete comunque in grado di visualizzare i video Dolby Vision su Vimeo. Per il momento, la funzionalità è disponibile solo su terminali iOS, tvOS e macOS.

Infine, il supporto Vimeo appena introdotto significa che sarà più facile condividere e visualizzare i video in Dolby Vision HDR.

