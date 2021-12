iPhone 12 e 13: ci sono problemi con il vivavoce delle auto

Un numero crescente di utenti possessori di iPhone aggiornati ad iOS 15.1 segnala problemi di connettività con i sistemi vivavoce Bluetooth nelle auto.

iPhone 13 e iOS 15.1: un nuovo BUG emerge online

Un thread sui forum di supporto Apple include reclami da parte di numerosi utenti possessori di iPhone 12 e iPhone 13, nonché alcune potenziali correzioni, ma nessuna di queste sembra risolvere il problema.

Il problema sembra interessare principalmente i conducenti di auto e camion Toyota ed è iniziato con il rilascio di iOS 15 e iOS 15.1, ma notiamo che persiste anche sulle versioni più recenti del software come iOS 15.1.1. Ci sono alcune segnalazioni di conducenti di auto Audi e Volvo, ma tali lamentele non sembrano essere così diffuse come i problemi che stanno riscontrando gli utilizzatori di macchine Toyota.

Un utente dice:

Ho chiamato Toyota e non hanno alcun tipo di soluzione per il problema poiché la loro app non funziona nemmeno correttamente. La maggior parte delle persone qui ha Toyota più vecchie senza CarPlay se leggo correttamente. Non sono sicuro a questo punto se si tratta di un problema con iPhone 13 o Toyota. Anche il mio iPhone X ha funzionato bene.

CarPlay non sembra svolgere un ruolo in questo bug, a differenza dei precedenti bug in auto che hanno interessato gli utenti di iPhone. In effetti, il bug sembra interessare principalmente le auto senza CarPlay, poiché gli utenti sono costretti a utilizzare il sistema di bordo della casa automobilistica.

Un utente è addirittura arrivato a riferire che il proprio iPhone fosse “inutilizzabile per le chiamate nella mia auto” a causa del problema della chiamata interrotta tramite Bluetooth:

L'iPhone è inutilizzabile per le chiamate nella mia auto, il che è davvero frustrante. Si spera che qualcuno là fuori abbia visto qualcosa di simile e abbia una soluzione / soluzione alternativa. O forse questo arriverà agli sviluppatori e potranno provare a risolvere il problema.

Voi avete riscontrato problemi durante l'associazione di un iPhone con iOS 15 o versioni successive con il sistema vivavoce Bluetooth della vostra macchina? Fatecelo sapere.

