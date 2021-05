iPhone 12 è in super offerta su Amazon nella versione da 128 GB: uno sconto di 210 euro per il top di gamma dell'azienda di Cupertino. Disponibile in diversi colori, potete averlo a 779 euro invece di 989€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, ma le scorte sono limitate.

iPhone 12 in offerta super su Amazon

Uno smartphone che certamente non ha bisogno di essere presentato. iPhone 12 è uno dei device più desiderasti del momento perché riesce a dare il giusto compromesso fra dimensioni, prezzo e prestazioni. Grazie al chip Apple A14 Bionic e a tutto il potenziale del sistema operativo iOS potrete ottenere il massimo dal vostro smartphone. Al momento giusto, avrete anche la possibilità di cogliere l'attimo perfetto, scattando delle fotografie eccezionali grazie all'evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.

Infine, godete di tutta la potenza della rete 5G e navigate a una velocità eccezionale ovunque volete. Presente anche la resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore. Per avere subito iPhone 12 in sconto di più di 200 euro su Amazon, tutto quello che dovete fare è collegarvi all'inserzione ufficiale, scegliere il colore che più vi piace fra i modelli in sconto, e procedere all'acquisto. Le scorte sono limitate e i prezzi potrebbero variare rapidamente: se la promozione vi interessa, siate rapidi!

