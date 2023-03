iPhone 12: a QUESTO PREZZO è ancora un OTTIMO ACQUISTO (anche in 12 rate)

Gli iPhone costano sempre di più e trovarne uno nuovo ad un buon prezzo non è facile: con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 nuovo ad un prezzo decisamente interessante. L’offerta in corso, infatti, consente di acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 607 euro con la possibilità di optare anche per il pagamento in 12 rate mensili senza interessi.

L’offerta riguarda la versione da 64 GB dello smartphone, più che sufficiente soprattutto per utenti con esigenze basilari che non possono fare a meno di un nuovo iPhone. In sconto, al prezzo di 760 euro, c’è anche la versione da 128 GB, anche in questo caso acquistabile in 12 rate. È possibile scegliere tra varie colorazioni.

Per accedere alle offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPhone 12: ad un ottimo prezzo con la nuova offerta di Amazon

iPhone 12 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone può contare su di un display OLED da 6,1 pollici e sul potente SoC Apple A14 Bionic che garantisce anche il supporto al 5G. C’è una doppia fotocamera posteriore oltre che l’ultima versione di iOS 16.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 al prezzo scontato di 607 euro, nella variante da 64 GB. La versione da 128 GB, invece, è disponibile a 760 euro. Per entrambe le varianti c’è la possibilità di acquisto in 12 rate senza interessi. Per accedere alle offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.