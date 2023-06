iPhone 12 (64 GB) a soli 620€ su Amazon: ha ancora senso?

Se stai cercando un dispositivo mobile di alta qualità, con un design iconico e prestazioni affidabili, e soprattutto di casa Apple, non cercare oltre. Qui c’è la soluzione che farà al caso tuo: iPhone 12 da 64 GB è ancora un’ottima scelta nel 2023. Ma per quale motivo può essere ancora considerato un buon affare? Partiamo subito dal prezzo: 620,00€ su Amazon. Avrai la consegna celere e immediata, potrai dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e, cosa non da meno, potrai anche usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

iPhone 12 a soli 620€: è il best buy del giorno

iPhone 12 presenta un design elegante e sofisticato, con un corpo in vetro e alluminio resistente. Il suo aspetto senza tempo, con bordi piatti e schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, continua a essere apprezzato da molti utenti. Non solo è piacevole alla vista, ma offre anche una presa confortevole e sicura. Nonostante sia stato lanciato nel 2020, è ancora un dispositivo potente. Il suo processore A14 Bionic offre una velocità e una fluidità senza rivali, consentendoti di eseguire le applicazioni più esigenti e di giocare a giochi complessi senza problemi. Inoltre, con 64 GB di memoria interna, hai abbastanza spazio per salvare foto, video e app essenziali.

Presenta poi un sistema di fotocamere di alta qualità, con una fotocamera principale da 12 MP che cattura immagini dettagliate e colori vividi. La modalità Notte ti consente di scattare foto sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la modalità Ritratto crea effetti bokeh professionali. Inoltre, la registrazione video in Dolby Vision aggiunge un tocco cinematografico alle tue riprese.

Con le versioni più recenti di iOS (dispone di iOS 16.5 ma riceverà anche iOS 17 e 18, sicuramente), avrai accesso a nuove funzionalità, miglioramenti delle prestazioni e patch di sicurezza per anni a venire. Sarà un gadget affidabile anche nel corso del tempo.

Insomma, questo device è ancora oggi, dopo tre anni dalla sua uscita, un’opzione interessante per moltissimi utenti. A soli 620,00€ su Amazon, questo iPhone 12 rappresenta un investimento ragionevole per coloro che desiderano un dispositivo di alta qualità senza spendere una fortuna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.