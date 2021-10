iPhone 12 (128GB) Viola: acquistalo ora al minimo di sempre (-110€)

L'ottimo iPhone 12 in colorazione viola da 128GB si trova in offerta su Amazon a 779€, si tratta del prezzo più basso di sempre per questa versione, con un risparmio di ben 110 euro rispetto al listino.

Sono usciti i nuovi iPhone 13 e come al solito questo è il momento migliore per acquistare i modelli precedenti a prezzi ridotti. Oggi l'offerta più interessante riguarda iPhone 12 da 128GB nella bellissima colorazione viola, che raggiunge il minimo storico su Amazon.

Il modello in sconto oggi è dotato di con schermo OLED da 6.1 pollici con 64GB di memoria interna e colorazione nera. Il potente processore di nuova generazione Apple A14 Bionic è uno dei più potenti sul mercato, supporta le reti 5G e garantisce una gran ottimizzazione dei consumi.

Sul retro troviamo 2 fotocamere, alla principale si affianca una ultra-grandangolare, il nuovo dispositivo Apple può girare video in 4K fino a 60 fps e supporta lo standard HDR 10 bit.

