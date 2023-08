iPhone 12 (128 GB): a questo prezzo non puoi ignorarlo

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di casa Apple ma non volete spendere troppo e desiderate un’ammiraglia di nuova generazione, avete due opzioni davanti a voi: cercare nelle offerte di Amazon o comprare un ricondizionato. Non tutti desiderano acquistare un modello rigenerato (seppur si tratta di prodotti rimessi a punto da cima a fondo, indistinguibili dai gadget nuovi di fabbrica), quindi noi oggi vogliamo consigliare un melafonino unico che si trova al suo minimo storico. iPhone 12, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria, costa solo 659,00€. È un’offerta veramente incredibile, quindi non lasciatevela sfuggire.

iPhone 12: il Best Buy del giorno

Fin dal primo sguardo, l’iPhone 12 cattura l’attenzione con il suo design affascinante. Il corpo piatto con bordi squadrati richiama l’estetica dei vecchi modelli come l’iPhone 4, ma con un tocco moderno. La costruzione in vetro aluminosilicato nella parte anteriore e posteriore non solo dona al dispositivo un look raffinato, ma consente anche la compatibilità con la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe.

È dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che offre una risoluzione eccezionale e colori vibranti. Con un contrasto elevato e una luminosità impressionante, il pannello rende la visione di contenuti multimediali, la navigazione web e l’utilizzo delle app un’esperienza coinvolgente. Il tutto è protetto dal Ceramic Shield, un vetro che aggiunge ulteriore resistenza allo schermo,

All’interno del device si trova il potente chip A14 Bionic, che garantisce prestazioni fluide e reattive. Questo processore all’avanguardia è progettato per gestire le attività più impegnative, dal multitasking alla grafica intensiva dei giochi. Le prestazioni di gioco e di utilizzo quotidiano sono migliorate ulteriormente dalla presenza di 128 GB di spazio di archiviazione, che offre ampio spazio per le app, le foto e i video. Il sistema a doppia fotocamera da 12 MP offre scatti nitidi e dettagliati in una varietà di condizioni di illuminazione. La modalità Notte migliora le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, consentendo di catturare foto sorprendenti anche di notte. La capacità di registrare video in 4K con HDR aggiunge un tocco cinematografico alle tue registrazioni. Si trova su Amazon al prezzo speciale di 659,00€, spese di spedizione incluse,.

