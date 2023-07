iPhone 11 Pro in offerta su Amazon a 419€ è un VERO AFFARE (ricondizionato e garantito)

iPhone 11 Pro diventa la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone ricondizionato in grado di abbinare convenienza e prestazioni. Lo smartphone è ora protagonista di una nuova offerta Amazon con prezzo scontato a 419 euro. La versione in offerta è dotata della colorazione verde e di 64 GB di storage. Da notare, inoltre, che lo smartphone viene proposto in condizioni eccellenti (senza danni visibili da almeno 30 cm e con batteria con capacità superiore all’80% di quella originale) ed è certificato e garantito Amazon Renewed. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPhone 11 Pro ricondizionato: in super offerta su Amazon

Per chi cerca un nuovo iPhone “Pro”, scegliere iPhone 11 Pro può rappresentare davvero un’ottima scelta, anche grazie ad un rapporto qualità/prezzo molto elevato. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e del potente SoC Apple A13 Bionic. Si tratta di una combinazione in grado di garantire prestazioni ottimali. Da notare che iPhone 11 Pro presenta anche tre fotocamere posteriore, con un design che è stato ripreso anche dalle generazioni successive, e presenta il sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 11 Pro ricondizionato al prezzo scontato di 419 euro. Lo smartphone viene proposto in condizioni eccellenti e, quindi, senza danni visibili da almeno 30 cm e con una batteria dotata di capacità superiore all’80% di quella originale. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

