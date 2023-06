iPhone 11: il ricondizionato che CONVIENE è su Amazon

Se stai cercando un iPhone 11 a un prezzo conveniente, abbiamo una fantastica notizia per te puoi acquistarlo su Amazon ricondizionato da 128GB a soli 377,99 euro.

Sì, hai letto bene, un’occasione imperdibile per avere tra le tue mani uno dei dispositivi più apprezzati di Apple a un prezzo imbattibile.

iPhone 11 Ricondizionato: in che condizioni è il telefono?

Potresti chiederti cosa significhi esattamente “ricondizionato”. Non preoccuparti, ti spieghiamo tutto nel dettaglio. Il prodotto ricondizionato è completamente funzionante e si trova in condizioni eccellenti. Inoltre, è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno, che ti offre ulteriore tranquillità e sicurezza nell’acquisto.

Prima di essere messo in vendita, questo iPhone 11 ricondizionato è stato sottoposto a un’attenta ispezione, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. Anche se non è certificato da Apple, puoi fidarti della qualità offerta da Amazon Renewed. Inoltre, il prodotto è classificato come “condizioni eccellenti”, il che significa che non mostra segni di danni estetici visibili a una distanza di 30 centimetri.

Un altro aspetto importante da considerare è la batteria. Questo iPhone 11 ricondizionato avrà una batteria che supera l’80% di capacità rispetto a una nuova. Quindi, puoi stare tranquillo sapendo che avrai un’esperienza di utilizzo duratura e affidabile.

È possibile che gli accessori inclusi non siano originali, ma saranno compatibili e perfettamente funzionanti. Potresti ricevere il prodotto in una scatola generica, ma ciò non influirà sulle prestazioni e sulla qualità dell’iPhone 11 ricondizionato. In ogni caso, il prodotto verrà fornito con uno strumento di rimozione SIM, un caricabatterie e un cavo di ricarica.

Infine, non dimenticare che hai la possibilità di sostituire o ottenere un rimborso per questo prodotto entro 1 anno dal ricevimento, nel caso in cui non funzioni come previsto. Amazon Renewed è impegnato a garantire la tua soddisfazione e a offrirti un’esperienza di acquisto senza preoccupazioni.

iPhone 11: una scelta giusta ancora oggi

Passiamo alle caratteristiche dell’iPhone 11. Questo telefono è resistente alla polvere e all’acqua, con una capacità di immersione fino a 2 metri per 30 minuti (certificazione IP68). Quindi, puoi utilizzarlo senza preoccuparti di eventuali danni causati da piccole cadute accidentali o da brevi contatti con l’acqua.

La fotocamera è uno dei punti di forza del dispositivo. Con un sistema a doppia fotocamera da 12MP, che include un obiettivo ultra-grandangolare e un obiettivo grandangolare, potrai catturare immagini straordinarie in ogni situazione. La modalità Notte ti permette di scattare foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la modalità Ritratto ti permette di creare scatti con uno sfondo sfocato per effetti artistici. Inoltre, puoi registrare video in 4K fino a 60 fps per catturare ogni dettaglio con estrema precisione.

La fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP ti permette di scattare selfie impeccabili e offre funzioni avanzate come la modalità Ritratto anche per i selfie, oltre alla registrazione video in 4K e slow-motion.

Per quanto riguarda la sicurezza, l’iPhone 11 ricondizionato è dotato di Face ID, che ti offre un’authenticazione sicura e rapida. Puoi sbloccare il tuo dispositivo con un semplice sguardo e utilizzare Apple Pay per effettuare pagamenti in modo veloce e sicuro.

Infine, non possiamo dimenticare di menzionare il potente chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione, che garantisce prestazioni veloci, reattive e una fluidità senza precedenti. Sarai in grado di eseguire le tue applicazioni preferite, giocare ai giochi più esigenti e multitaskare con facilità, senza compromettere la velocità o l’efficienza del tuo iPhone 11 ricondizionato.

Non perdere questa incredibile offerta su iPhone 11. A soli 377,99 euro, puoi avere uno dei migliori smartphone sul mercato a un prezzo imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.