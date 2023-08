iPhone 11 (64 GB) ricondizionato a soli 360,99€: offertona imperdibile

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strepitosa. iPhone 11, nella sua iterazione nera con 64 GB di memoria, in versione ricondizionata (ma in condizioni eccellenti), costa solo 360,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un prezzo veramente irrisorio per un gadget del genere. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che finisca la promozione dedicata.

iPhone 11: il Best Buy del giorno su Amazon

iPhone 11 presenta un design familiare con un tocco di modernità. Il corpo in vetro e alluminio conferisce un aspetto premium, mentre il display LCD Liquid Retina da 6,1 pollici fornisce colori vivaci e luminosità adeguata per un’esperienza visiva piacevole.

Al cuore del device c’è il processore A13 Bionic, che garantisce prestazioni altissime e un multitasking fluido. Nonostante sia stato superato da successivi chipset (A14, A15 e A16), questo SoC è ancora abbastanza potente da far fronte alle attività quotidiane, dallo scrolling web alla gestione di app impegnative.

La fotocamera è un altro punto forte di questo dispositivo. La configurazione a doppia lente da 12 MP offre scatti nitidi e ben bilanciati, con la possibilità di passare senza soluzione di continuità tra l’obiettivo standard e l’ultra-grandangolare. La modalità Notte migliora notevolmente le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, consentendo di catturare dettagli anche al buio. La batteria è eccezionale: è in grado di sostenere un utilizzo intenso per tutta la giornata con una singola carica.

Con un design iconico, prestazioni affidabili e funzionalità fotografiche solide, l'iPhone 11 continua ad essere un'opzione attraente per chi cerca uno smartphone di qualità senza spendere una fortuna.

