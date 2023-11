iPhone 11 (64 GB) ricondizionato a circa 320€: best buy imperdibile

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino e non volete spendere troppo, oggi vi consigliamo l’ottimo iPhone 11 da 64 GB che, nonostante i suoi quattro anni di vita, rappresenta ancora una soluzione valida per moltissime persone. Costa solo 321,00€ ma ovviamente considerate che si tratta di un ricondizionato in condizioni eccellenti, privo di difetti estetici evidenti e con una batteria avente capacità superiore all’85%. Con il noto portale di e-commerce americano avrete un anno di garanzia con assistenza tecnica dedicata e c’è perfino il reso in caso di gravi problematiche. Fate presto perché a questa cifra è un vero best buy senza paragoni.

iPhone 11 (64 GB): un device perfetto per tutti

Ancora oggi rappresenta una soluzione eccezionale per moltissime persone; ha uno schermo LCD IPS da 6,1 pollici con cornici sottili e contenute, vanta il notch contenente la selfiecam e vari sensori come il Face ID e il frame è in alluminio riciclato. La back cover è in vetro e supporta la ricarica wireless oltre che quella MagSafe e il comparto fotografico comprende due ottiche di punta da 12 Megapixel che girano video in 4K e scattano immagini in altissima qualità con HDR attivo. Il processore è l’ottimo Apple Bionic A13 con modem LTE incluso che assicura prestazioni di alto livello.

Viene venduto da un rivenditore terzo ma è spedito da Amazon; c’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero) e sappiate che la garanzia, essendo questo iPhone 11 un ricondizionato, sarà pari ad un anno. Non lasciatevelo sfuggire: il modello nero con 64 GB è in super sconto al prezzo speciale di 321,00€, spese di spedizione incluse. Cosa aspettate?

