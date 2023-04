iPhone 11 (64 GB): prezzo SUPER VANTAGGIOSO su Amazon

Girovagando su Amazon questa sera ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa.abbiamo scoperto infatti che il meraviglioso iPhone 11, nella sua colorazione nera e con ben 64 GB di memoria interna si porta a casa con soli 509,00 €. Capite bene che questo è un prezzo veramente favoloso per un Best Buy assoluto, campione di vendite e che ancora oggi sa fare la differenza nel panorama tecnologico mondiale.

iPhone 11 (64 GB) a meno di 510€ su Amazon: imperdibile

Ovviamente lo trovate su Amazon e le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo di vendita. Questo vuol dire che ve lo porterete a casa con una cifra pressoché irrisoria, ma sappiate che avrete tanti vantaggi al seguito.

Dobbiamo segnalare infatti la presenza della consegna rapida; in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Volendo, avrete anche la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. In caso di problematiche gravi, avrete anche accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e come se non bastasse, ci sarà la possibilità di godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, ma anche della garanzia di Apple valida per un anno presso qualsiasi Apple Store.

Come non citare poi però, anche la possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate grazie al sistema interno di Amazon o sfruttando Cofidis.

iPhone 11 rappresenta quindi una delle migliori soluzioni attualmente esistenti in commercio. Non è sicuramente l’ultimo iPhone uscito sul mercato, ma è uno dei più venduti di sempre, con un’estetica ancora accattivante, uno schermo generoso da 6,1“ Retina LCD IPS, con un processore che fa girare fluidi tutti i software e con un comparto fotografico veramente top.

A 509,00 € questo iPhone 11 è il telefono perfetto da acquistare oggi su Amazon, ma siate veloci perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.