iPhone 11 128GB Ricondizionato: a questo prezzo è un vero AFFARE

Vuoi iniziare la giornata con un grandissimo affare? Allora dai un’occhiata a ciò che ha da proporti Amazon su questo iPhone 11 da 128GB ricondizionato, ma segnalato come nuovo.

Questo fantastico modello è disponibile a soli 419 euro, un prezzo davvero vantaggioso rispetto al nuovo. Non temere per il suo stato perché il prodotto risulta in “condizioni eccellenti”, quindi non mostra segni di danni estetici visibili e vanta una batteria che supera l’80% di capacità rispetto ad un nuovo modello.

Inoltre, acquistando su Amazon hai la garanzia Amazon Renewed di 1 anno che ti dà diritto alla sostituzione o al rimborso in caso di problemi. Il telefono è fornito di caricabatteria, cavo di ricarica e strumento di rimozione SIM, tutto quello che ti serve per iniziare a usarlo subito.

iPhone 11: ancora oggi è un gran telefono

iPhone 11 è uno smartphone di alta gamma che offre ottime prestazioni, un design elegante e una fotocamera da 12 megapixel con modalità notte e ultra grandangolo.

Ha anche il Face ID per sbloccare il dispositivo con il volto, il chip A13 Bionic per una fluidità senza pari e il supporto alla ricarica wireless. Il display è un LCD da 6.1 pollici con tecnologia Liquid Retina e True Tone.

Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata e approfitta subito di questo iPhone 11 da 128GB ricondizionato su Amazon a soli 419 euro. Potresti risparmiare fino al 30% rispetto al prezzo originale e avere tra le mani uno smartphone Apple praticamente come nuovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.