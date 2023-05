iPhone 11 (128 GB) nel 2023: BEST BUY o acquisto inutile?

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone semplicemente “senza tempo”, come lo abbiamo definito noi. iPhone 11 è stato uno dei telefoni più venduti dell’intero 2020, un best buy che è stato in grado di conquistare tutti i mercati internazionali. Oggi lo troviamo su Amazon al prezzo speciale di soli 549,00€, spese di spedizione incluse. La vera domanda che ci poniamo è la seguente: “dopo quasi quattro anni, può ancora essere considerato un buon investimento?”

Nello specifico, il modello in questione che vi proponiamo oggi dispone di ben 128 GB di memoria interna, è in colorazione nera ed è un gadget nuovo, quindi non si tratta di un ricondizionato. Costa molto? Non proprio, anzi. Per quello che offre lui è un vero best buy, dotato di due fotocamere da 12 Megapixel ciascuna, con schermo LCD IPS Retina da 6,1″, con un’autonomia degna di nota, con il supporto alla ricarica rapida via cavo Lightning o mediante tecnologia wireless. Le cornici sono contenute e c’è un notch che cela la selfiecam e i vari sensori che troviamo a bordo. Questo telefono è poi aggiornatissimo e lo sarà ancora per moltissimo tempo; il frame è interamente in alluminio e lo schermo è un pannello che si vede bene in ogni condizione di luce. Il chip, l’ottimo Apple Bionic A13 con modem LTE è un vero portento che fa girare fluidi anche i software più impegnativi.

iPhone 11: a 549€ è un vero affare

Acquistano questo smartphone da Amazon non pagherete le spese di spedizione, si potrà dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, c’è la garanzia di un anno con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, ma non solo.

Fate presto perché a 549€ potrebbe andare a ruba; siate veloci se siete interessati.

