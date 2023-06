iPhone 11 (128 GB): ha ancora senso a metà 2023?

Oggi vogliamo parlarvi di un telefono veramente incredibile di casa Apple; ci riferiamo al potentissimo e vendutissimo iPhone 11, un device che, nella sua iterazione nera con 128 GB, costa solo 549,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. È un dispositivo uscito a fine 2019, durante il classico consueto keynote di fine anno. Da subito si è palesato come un best buy assoluto, campione di vendite in tutto il mondo. Durante la pandemia infatti, è stato il telefono più venduto e apprezzato dell’intero periodo. Costava poco, offre tanto e ha due sensori all’avanguardia.

iPhone 11 (128 GB): a chi si rivolge?

Prima di addentrarci nella disamina dell’iPhone 11, vogliamo ricordarvi che viene venduto e spedito da Amazon; questo implica che avrete diritto alla consegna celere e gratuita in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì sarà possibile farsi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, ma non finisce qui. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, e si ha accesso anche alla garanzia di un anno con Apple, valida in tutti gli Apple Store del mondo.

Questo smartphone è perfetto per tantissime persone; non prendiamoci in giro, va ancora benissimo. È un device con un design alla moda, accattivante, con fotocamere di punta (due sensori da 12 Megapixel ciascuno) che girano video in 4K HDR Dolby Vision e realizzano meravigliose foto anche al buio. Ha uno schermo LCD IPS Retina da 6,1 pollici che si vede bene in ogni condizione e contesto e, dulcis in fundo, ha un chip interno (Apple Bionic A13) con modem LTE che fa girare fluidi tutti i software. A soli 549,00€ è un prodotto economico e potente, con una batteria generosa in grado di assicurare ore ed ore di autonomia con una singola carica.

