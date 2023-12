iPad (sesta generazione) da 32 GB a meno di 220€: è ancora valido nel 2023?

Oggi ti parleremo di un tablet che, anche se ha diversi anni alle sue spalle, è ancora una valida soluzione per moltissimi scopi e per moltissime operazioni: ci riferiamo all’ottimo iPad di sesta generazione, un prodotto versatile che continua a sorprendere nonostante il passare del tempo. Su Amazon, la versione da 32 GB è disponibile a soli 217,88€ ed è un ricondizionato ma si trova in condizioni eccellenti, pari al nuovo, con un’estetica senza difetti e con una batteria capiente e generosa.

iPad di sesta generazione su Amazon: imperdibile

L’iPad di sesta generazione mantiene il design iconico dei prodotti di Apple di qualche anno fa, e combina eleganza e funzionalità allo stesso tempo. Dispone di un display Retina da 9,7 pollici, con colori vibranti e dettagli nitidi, e rende la fruizione di contenuti visivi un vero piacere. Presenta il processore A10 Fusion, ed è ancora in grado di affrontare con disinvoltura le attività quotidiane e di supportare applicazioni più esigenti. Anche se non è il dispositivo più recente sul mercato, riesce a gestire agevolmente il multitasking e l’esecuzione di applicazioni moderno. Ti assicurerà un’esperienza fluida nella navigazione online, nella visione di film e serie TV, con qualche gioco online o scaricabile dall’App Store.

Un altro punto a favore dell’iPad di sesta generazione è il supporto continuo degli aggiornamenti software da parte di Apple. Questo significa che, nonostante sia stato rilasciato diversi anni fa, sta ancora ricevendo ancora le ultime patch di sicurezza e le nuove funzionalità introdotte da iOS. Avrai quindi un dispositivo con un sistema operativo aggiornato e ricco di nuove features.

La versione da 32 GB dell’iPad di sesta generazione, proposta su Amazon a 217,88€ come ricondizionato in condizioni eccellenti, è imperdibile per chi è alla ricerca di un tablet funzionale senza spendere una fortuna. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo.

