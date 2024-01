iPad (sesta generazione) a soli 189€: ha ancora senso nel 2024?

Oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente sensazionale riguardante uno dei tablet di Apple più riusciti della storia. L’iPad di sesta generazione è un prodotto che, anche dopo diversi anni dalla sua uscita, rappresenta una soluzione intrigante e interessante per moltissimi utenti. Certo, ha un hardware non all’ultimo grido, ma è ancora perfetto per tantissime operazioni: va bene per vedere film e serie TV in streaming, per navigare online, per la gestione dei social, per rispondere alle email, per divertirsi con qualche titolo “mordi & fuggi”, ma non solo. Si palesa come un gadget leggero, con un buon pannello, un chipset ottimizzato e con una batteria che regge anche gli usi più intensi.

Il modello che vi segnaliamo è un ricondizionato ma attenzione: è in condizioni eccellenti, pari al nuovo. Ciò implica che sarà un terminale praticamente perfetto, sanificato e ripristinato dai tecnici esperti del sito. Costa pochissimo, solo 189,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa e avrete anche un anno di garanzia con il programma di Amazon Renewed, con assistenza tecnica dedicata e con la possibilità di fare il reso in caso di problematiche hardware.

iPad di sesta generazione: ecco perché conviene comprarlo

iPad di sesta generazione ha 32 GB di memoria; è uno storage sufficiente per installare applicazioni, mentre per l’archiviazione di file, foto e video vi suggeriamo di attivare un piano iCloud da pochi euro al mese ma che vi garantirà più memoria sul Cloud di Apple. La colorazione disponibile oggi è quella “grigio siderale” e presenta il modem Wi-Fi; con qualche decina di euro in più, per chi volesse, c’è la versione con modem Cellular.

Questo tablet è un tuttofare perfetto per moltissime persone; costa poco ma è super performante, e dispone anche di una scheda tecnica che regge il tempo. iPad di sesta generazione a soli 189,00€ è da comprare subito.

