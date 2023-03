iPad, questa nostra lunga storia d’amore

Oggi voglio parlarvi di un prodotto che ha rappresentato un vero spartiacque nella mia quotidianità. Mi riferisco all’iPad, funzionale che in più occasioni ho avuto difficoltà a comprenderlo, ma che poi si è rivelato un must have su tutta la linea. Attenzione devo specificare che non si tratta di un gadget indispensabile nel nostro quotidiano, ma una volta provato, non se ne potrà fare a meno.

iPad: perché devi averne uno

Il motivo è molto semplice: il tablet ci semplifica la vita, alleggerisce moltissime operazioni e permette di essere trasportato con una facilità quasi imbarazzante. Sono tanti modelli presenti circolazione e sarò onesto: sono tutti molto validi, compreso quello più economico, l’iPad di nona generazione.

Ci sono tantissime versioni adatte a tutti gli utilizzi: chi deve farne un uso professionale troverà il meraviglioso iPad Pro con processori Apple Silicon di ultima generazione, chi deve farne un uso misto potrà acquistare il modello Air con M1, mentre chi desidera un gadget per lo svago multimediale da salotto, per vedere film serie TV a letto, potrà acquistare l’iPad 2022 a 549,99€ su Amazon. Gli studenti invece, se hanno un budget contenuto, avranno a disposizione l’iPad di nona generazione. Dulcis in fundo, chi viaggia spesso e vuole un prodotto piccolo e tascabile, potrà selezionare l’iPad mini che ha anche il supporto da Apple Pencil di seconda generazione. Questo accessorio tornerà quasi un’agenda tascabile multimediale.

Insomma, come avrete visto ci sono modelli per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Io come detto, consiglio l’iPad di decima generazione per un motivo molto semplice: è quello adatto a tutti e pensate che con questo esemplare si può fare, volendo, anche una leggera post produzione fotografica.

Gli iPad sono sempre stati, per me, dei gadget controversi, che io ho fatto spesso fatica a comprendere. C’erano mesi in cui non prendevo il tablet nemmeno per sbaglio mentre, altri mesi ho usato il tablet praticamente ogni giorno per ogni operazione, dalla struttura della tesi alla produzione di articoli qui sul telefonino.net, senza dimenticare anche un po’ di sano svago multimediale con giochi e serie TV durante la pandemia. Al momento posseggo un iPad Air 2022, visto che tendo ad utilizzarlo anche per la produzione lavorativa, ma per il 90% dei miei scopi andrebbe benissimo anche quello di decima generazione che ho consigliato poche righe fa.

iPad rappresenta la mia storia d’amore più controversa nel panorama tech; ho provato diversi modelli e tantissimi esemplari. Però fidatevi di me se vi dico che il tablet oggi è necessario, anche se lo utilizzerete solo per vedere se le serie TV o i video su YouTube.

