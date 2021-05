L'ultima versione di iPad Pro con schermo da 11 pollici si trova in offerta su Amazon a 729€, si tratta della variante Wi-Fi con 128GB di memoria interna. L'8% di sconto di traduce in un risparmio di ben 60 euro rispetto al prezzo solito.

Con la linea Pro, Apple intende offrire un’alternativa pratica e smart ai classici laptop, il nuovo sistema operativo iPadOS si avvicina molto all’esperienza d’uso di MacOS ed è compatibile con una lunga serie di applicazioni dedicate ai creativi. La Apple Pencil permette di utilizzare l’iPad Pro come una vera e propria tavoletta grafica, sfruttando i tantissimi livelli di pressione e la precisione del tratto per effettuare disegni, dipinti e lavori grafici.

Lo schermo da 11″ Liquid Retina edge-to-edge occupa l'intera superficie frontale del tablet, offre una qualità d'immagine di alto livello e garantisce un'ottima fedeltà cromatica, caratteristica fondamentale per lavori grafici, video editing e ritocco fotografico. La dotazione hardware di iPad Pro è ai massimi livelli, con il potente SoC Apple A12Z Bionic, uno dei chip più potenti sul mercato.

Oggi è possibile acquistare iPad Pro da 11 pollici in offerta su Amazon a 729€, un ottimo prezzo per la versione solo Wi-Fi da 128GB di memoria interna. Non manca la spedizone espressa gratuita riservata ai clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet