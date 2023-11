iPad Pro: rendi unico il tuo tablet con la Magic Keyboard (oggi in super sconto)

Uno dei prodotti più interessanti che abbiamo trovato su Amazon in questi giorni è sicuramente la cover tastiera di Apple per iPad Pro. Si chiama Magic Keyboard ed è un gadget versatile, potentissimo, che è in grado di espandere le potenzialità del vostro tablet in una maniera unica. Di fatto, lo trasforma in un mini computer, con tanto di tastiera retroilluminato e con un trackpad che supporta le gestures. Grazie ad un software quasi “di livello pro” come iPadOS beneficerete di una moltitudine di funzionalità esagerate. Dallo Split View classico a Stage Manager e non solo.

Tornando al dispositivo in questione però, la Magic Keyboard è sì incredibile ma anche molto costosa, tuttavia con gli sconti del Black Friday, quella compatibile con i terminali da 11″ si potrà portare a casa con soli 287,82€ su Amazon. Il prezzo di listino sarebbe infatti di 369,00€.

Apple Magic Keyboard: tanti motivi per acquistarla

Ovviamente si tratta di un bell’investimento ma sappiate che potrete anche dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o suddividere la spesa in cinque soluzioni a tasso zero (solo per gli account compatibili). C’è poi il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di malfunzionamento (o in caso di ripensamento) e si può godere di un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Come detto, la Magic Keyboard di Apple è incredibile, è compatibile con iPad Pro da 11″ ma anche con Pad Air (2020) e (2022); vanta una porta USB Type-C per la ricarica e i tasti sono piccoli ma ben bilanciati, con una corsa precisa e con anche la retroilluminazione. Se comprerete questa cover il vostro iPad diventerà uno strumento eccezionale per la produttività. La pagherete solo 287,82€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.