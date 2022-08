iPad Pro per videomaker: ecco come sfruttarlo al meglio

Oggi vogliamo proporvi un interessante prodotto di casa Apple pensato per la produttività. Non stiamo parlando del solito Mac fisso o portatile ma di un iPad Pro da 12,9“. Questo dispositivo, oltre ad essere un eccellente centro di controllo multimediale con cui vedere film o serie TV in streaming, giocare ai vostri videogames preferiti, studiare e prendere appunti come dei veri Pro, è eccellente anche come secondo monitor per un computer di casa Apple. I video maker lo utilizzano già da tempo e se fate parte di questa categoria di professionisti non potete non averlo.

Certo, sappiamo che costa caro: 1099 € non sono pochi per un tablet con iPad o S ma c’è da dire che la cifra è giustificata dalle tante funzionalità del dispositivo. Analizziamolo con calma.

iPad Pro 12,9: mai più senza

In primo luogo vogliamo ricordarvi che se acquisterete questo tablet da Amazon avrete diritto tantissimi vantaggi esclusivi: pensiamo alla consegna veloce in 24 o 48 ore, all’assistenza clienti attiva tutti i giorni, anche nei festivi, fino a mezzanotte; non dimenticate poi che la garanzia è di ben due anni mentre quella di Apple di uno.

Cosa vuol dire? Semplice: per qualsiasi guasto o dubbio vi basterà a recarvi in un Apple Store qualsiasi presente in tutto il mondo per avere tutto il supporto tecnico necessario entro 12 mesi dall’acquisto.

Tornando al tablet, con una funzione speciale di casa Apple che vi permette di associare il tablet al Mac, potrete utilizzare la tavoletta con schermo mini LED come un secondo monitor. Quest’opzione è davvero comoda perché fa editing dei video in mobilità e necessità di maggior spazio aggiuntivo.

Pensate che 12,9“ sono perfetti per questo tipo di utilizzo: il tablet Pro di Apple non è troppo grande ma neanche troppo piccolo (per un utilizzo professionale e si intende). Le sorprese non finiscono qua: sotto la scocca di iPad Pro 12,9” batte un cuore Apple Silicon di prima generazione. Questo fa sì che il device abbia la stessa potenza dei MacBook Pro 13 o MacBook Air del 2020 o, perché no, anche dell’iMac da 24“.

Basta vedere i dati che sono emersi dai portali di benchmark per capirlo. Inoltre, vi spoileriamo un segreto: con iPad OS16 (in arrivo ad ottobre 2022) ci sarà una modalità speciale che vi permetterà di eseguire la Color Correction dei vostri video sul tablet in maniera accurata. Insomma, capite bene che questo gadget non è pensato per guardare solo le serie in streaming al mare ma è dedicato ai professionisti dell’immagine o a chi ne deve fare un utilizzo lavorativo sul fronte della musica o della grafica ad esempio. Con 1099 € vi portate a casa un articolo che è semplicemente indispensabile, se siete dei video maker. Fateci sapere come vi troverete con questa Combo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.