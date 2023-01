iPad Pro OLED: manca un anno al suo debutto

Ci siamo: le indiscrezioni inerenti il nuovo iPad Pro con schermo OLED suggeriscono che il debutto avverrà esattamente fra un anno. Stando ai rumors trapelati infatti, l’OEM di Cupertino sta cercando nuove soluzioni per integrare la tecnologia del futuro (ma che abbiamo già in iPhone e Apple Watch) a bordo dei tablet e PC in arrivo.

I nuovi schermi infatti, riusciranno ad aumentare l’autonomia dei device, consentiranno di avere neri più profondi e un rapporto di contrasto decisamente migliorato. Rispetto agli LCD sarà tutto un altro mondo.

iPad Pro con schermo OLED e non solo

Come abbiamo letto in più occasioni, la mela sta continuando a lavorare sui display OLED in arrivo su MacBook e iPad Pro; questa tecnologia diverrà mainstream nel corso del prossimo anno. Addirittura apprendiamo che uno dei fornitori della società ha iniziato a sviluppare questa feature da circa 11 anni.

Quali saranno i gadget con pannelli OLED? iPad Pro da 11 e 12.9″ (finalmente saranno identici sul fronte delle specifiche) ma anche MacBook Pro dia 14 e 16 pollici.

È risaputo che i terminali dotati di questa tecnologia richiedano meno energia rispetto ai classici LCD; inoltre permettono di avere neri più profondi, un contrasto migliorato e non solo. A ribadire questi dati ci ha pensato il noto analista di settore DSCC Ross Young. Secondo lui infatti, i dispositivi OLED arriveranno fra un anno.

Intanto, unitamente a ciò, scopriamo che i fornitori saranno Samsung e LG Display, anche se leggiamo che Tim Cook vorrebbe ridurre la dipendenza da questi fornitori.

Da un rapporto di Bloomberg infine, scopriamo che l’azienda sta sviluppando dei display personalizzati che vedremo su iPhone e Apple Watch del futuro; saranno dotati infatti di display microLED. Attendiamo nuovi rumors in merito.

