iPad Pro (M2) da 1 TB: nuovo MINIMO STORICO su Amazon (-505€)

È tempo di saldi su Amazon per iPad Pro con M2. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, la versione da 1 TB del tablet di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 1.493 euro invece di 1.949 euro. Si tratta di uno sconto di 505 euro che porta il tablet al suo minimo storico per questa versione, con connettività Wi-Fi. Da notare che, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, è anche possibile completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

iPad Pro da 1 TB: al minimo storico su Amazon

Il modello in offerta di iPad Pro è dotato di un display Liquid Retina da 11 pollici oltre che del potente chip M2, garanzia di prestazioni al top del mercato oltre che di tanta efficienza. C’è il supporto Wi-Fi ed è possibile abbinare la Apple Pencil al tablet. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, la possibilità di usare il Face ID e il supporto alle reti Wi-Fi 6E che vanno a completare il comparto tecnico.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi, iPad Pro da 1 TB è al minimo storico. Questa versione del tablet di Apple, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 1.493 euro, con ben 505 euro di sconto rispetto al prezzo di listino e con la possibilità di completare l’acquisto anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, opzione accessibile a tutti gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.