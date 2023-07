iPad Pro da 12,9 pollici al prezzo più basso di sempre su Amazon (-494€)

E’ il momento giusto per acquistare un nuovo iPad Pro. Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi, infatti, è possibile sfruttare uno sconto del 30% sulla versione da 12,9 pollici con 128 GB di storage e connettività Wi-Fi + Cellular del tablet “Pro” di Apple che può contare sul chip M2, garanzia di ottime prestazioni e tanta efficienza. Il tablet è, quindi, disponibile al prezzo scontato di 1.175 euro invece di 1.669 euro (lo sconto è di 494 euro quindi), con la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPad Pro con M2: a questo prezzo è un best buy

Per chi è alla ricerca di un tablet completo, veloce e in grado di garantire prestazioni ottimizzate, scegliere iPad Pro è la mossa giusta. Il tablet, nella versione in offerta, è dotato di un display da 12,9 pollici e del chip M2, garanzia di prestazioni eccellenti. C’è poi una memoria interna da 128 GB. Il tablet è disponibile in sconto nella versione Wi-Fi + Cellular. Lato software, c’è iPadOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPad Pro con M2 al prezzo scontato di 1.175 euro invece che 1.669 euro, beneficiando anche della possibilità di pagare in 5 rate mensili senza interessi. L’offerta riguarda la versione descritta in precedenza, con display da 12,9 pollici e supporto Wi-Fi + Cellular. Per accedere allo sconto è possibile seguire il link riportato qui di sotto. L’offerta resterà attiva solo per un breve periodo di tempo. La colorazione proposta in sconto è la Grigio Siderale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.