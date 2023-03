iPad Pro con M2: ora al MINIMO STORICO su Amazon (anche a rate)

iPad Pro diventa sempre più conveniente grazie alla nuova offerta Amazon. In questo momento, infatti, è possibile acquistare il tablet di Apple al prezzo scontato di 929 euro con uno sconto di ben 140 euro rispetto al prezzo di listino. La versione in offerta di iPad Pro include, oltre al chip M2, display da 11 pollici, 128 GB di storage e il supporto Wi-Fi. Si tratta, quindi, del modello base della gamma. Da notare che è possibile acquistare il tablet anche in 5 rate senza interessi. Per accedere alla promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPad Pro con M2: ora al prezzo minimo storico con la nuova offerta di Amazon

Da tempo, iPad Pro è un punto di riferimento del mercato tablet. Grazie al chip M2 e ad una perfetta sinergia tra hardware e software, il tablet di Apple garantisce prestazioni al top in tutti i contesti di utilizzo. La versione in offerta è dotata di 128 GB di storage oltre che del supporto Wi-Fi e di un display da 11 pollici. La promozione, quindi, si riferisce alla versione “base” della gamma iPad Pro che può contare, in ogni caso, sulla potenza del chip M2 in grado di fare la differenza rispetto alla concorrenza.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPad Pro da 11 pollici al prezzo scontato di 929 euro invece di 1.069 euro con la possibilità anche di optare per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. Per accedere all’offerta c’è il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.