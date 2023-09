iPad Pro con M2: nuovo MINIMO STORICO su Amazon (anche a rate)

Per chi è alla ricerca di un nuovo tablet in grado di garantire ottime prestazioni per un lungo periodo di tempo, la nuova offerta Amazon dedicata ad iPad Pro con M2 è da sfruttare subito. Il tablet, infatti, viene proposto al prezzo scontato di 899 euro, tornando al suo minimo storico per la variante da 11 pollici con 128 GB di storage e connettività Wi-Fi. In sconto ci sono anche altre versioni. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito e senza finanziamento. Tutti i dettagli sono disponibili dal link qui di sotto.

iPad Pro con M2: il prezzo cala ancora

La scheda tecnica di iPad Pro non ha punti deboli: il tablet ha il chip M2, garanzia di prestazioni al top per la categoria oltre che di tanta efficienza. Da notare anche la presenza di un ottimo display Liquid Retina con diagonale di 11 pollici, Pro Motion e True Tone.

Tra le specifiche troviamo una doppia fotocamera posteriore oltre a una fotocamera anteriore. C’è il supporto Wi-Fi 6E oltre al connettore USB-C. Il tablet integra il Face ID per l’autenticazione e lo sblocco in sicurezza.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPad Pro con M2, nella configurazione descritta in precedenza, con un prezzo scontato di 899 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il tablet, sempre più conveniente grazie a questa nuova offerta. Da notare che il modello di Apple è acquistabile anche in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere subito alla promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

