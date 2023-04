iPad Pro con M2: in offerta ad un SUPER PREZZO su Amazon (-140€)

Questa volta è davvero arrivato il momento di acquistare iPad Pro con M2. Con questa nuova offerta Amazon è possibile, infatti, acquistare il tablet di Apple al prezzo scontato di 929 euro invece di 1.069 euro, con la possibilità di beneficiare di uno sconto di 140 euro sulla variante Wi-Fi con memoria da 128 GB e display da 11 pollici.

Grazie all’offerta in corso, inoltre, iPad Pro con chip M2 può essere acquistato anche in 5 rate mensili senza interessi. Si tratta di un’offerta ottima per poter mettere le mani sul tablet Pro di casa Apple. Da segnalare anche l’offerta dedicata alla versione da 256 GB, ora disponibile al prezzo scontato di 1.049 euro.

Per accedere alle offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPad Pro con M2: ora ad un ottimo prezzo con la nuova offerta di Amazon

Il tablet di Apple è in concentrato di potenza ed efficienza grazie al chip M2 che rappresenta un punto di riferimento assoluto del settore. Da notare, inoltre, un comparto tecnico di primissimo piano con un display da 11 pollici con Pro Motion e True Tone. C’è anche una doppia fotocamera posteriore e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel oltre al supporto Wi-Fi 6E.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPad Pro con M2 al prezzo scontato di 929 euro invece di 1.069 euro, beneficiando subito di uno sconto di 140 euro. Da notare che è anche possibile acquistare la variante da 256 GB a 1.049 euro. In entrambi i casi, è possibile puntare sull’acquisto in 5 rate mensili senza interessi.

Per accedere alle offerte e acquistare iPad Pro con M2 a prezzo scontato è disponibile il link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.