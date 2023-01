iPad Pro con M2: con QUEST'OFFERTA è un VERO AFFARE (-110€)

iPad Pro con chip M2 è il tablet su cui puntare per ottenere prestazioni al top ed un’esperienza d’uso ottimizzata in tutti i minimi dettagli. Il costo da sostenere per l’acquisto, però, non è contenuto. Con la nuova offerta Amazon è possibile ottenere un risparmio di 110 euro sulla variante da 11 pollici del tablet di Apple.

In questo momento, infatti, iPad Pro da 11 pollici con M2 è in offerta al prezzo scontato di 959 euro invece di 1.069 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 191 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta in questione riguarda il modello da 128 GB con supporto Wi-Fi, disponibile nelle varianti Argento e Grigio Siderale.

La promozione è a tempo limitato ed è disponibile dal link qui di sotto:

iPad Pro da 11 pollici con M2: l’offerta giusta è ora su Amazon

La scheda tecnica di iPad Pro non ha punti deboli. Il tablet può contare su di un display Liquid Retina da 11 pollici con ProMotion e True Tone oltre che sull’ottimo processore M2 in grado di offrire prestazioni al top del mercato dei tablet.

Presenti anche due fotocamere posteriori ed una fotocamera frontale da 12 Megapixel ultra-grandangolare. C’è il supporto Wi-Fi 6E e l’autenticazione tramite Face ID. Da notare anche il connettore USB-C con Thunderbolt.

Grazie alla nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPad Pro con chip M2 al prezzo scontato di 959 euro invece di 1.069 euro. Il risparmio garantito dall’offerta è di ben 110 euro. Il tablet di Apple è acquistabile anche in 5 rate mensili. Il modello in sconto ha 128 GB.

L’offerta è disponibile solo per un tempo limitato. Per sfruttarla è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.