iPad Pro con M2 al prezzo più basso di sempre su Amazon (-170€)

Torna al prezzo più basso di sempre su Amazon l’ottimo iPad Pro con M2 nella variante con display da 11 pollici e supporto Wi-Fi. In questo momento, grazie alla nuova offerta Amazon, è possibile acquistare il tablet di Apple al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.069 euro, beneficiando di un taglio di prezzo di 170 euro e con la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate senza interessi. L’offerta riguarda sia la colorazione Argento che quella Grigio Siderale del tablet di Apple. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

iPad Pro con M2 ora al minimo storico su Amazon con quest’offerta

L’ottimo iPad Pro è dotato di un display Liquid Retina da 11 pollici con Pro Motion e True Tone. A gestire il funzionamento del tablet c’è il potente chip M2, in grado di garantire anche tantissima efficienza di funzionamento oltre che tutta la velocità necessaria in ogni situazione.

Il tablet supporta la connettività Wi-Fi 6E, per un accesso ad Internet sempre veloce, il Face ID, per l’autenticazione in sicurezza, e può contare su di una fotocamera anteriore da 12 Megapixel oltre che una doppia camera posteriore. C’è anche un connettore USB-C. Lato software troviamo iPadOS, sempre aggiornato con frequenti aggiornamenti da parte di Apple.

